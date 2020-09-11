Єрмак про переговори у Берліні: головне досягнення - продовження перемир'я

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив досягнення домовленостей про продовження режиму припинення вогню на Донбасі. Він назвав це головним досягненням зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні.

Про це він розповів під час зустрічі з журналістами, передає "Укрінформ".

За його словами, пропозицію України про продовження перемир'я на Донбасі та про виконання необхідних для цього заходів підтримали всі радники.

"Я вважаю, що це найважливіше, що сьогодні відбулося. І це дає надію, що режим "тиші", який тривав протягом останніх 6 тижнів, буде продовжений. Ми дуже на це сподіваємося і будемо робити все, що залежить від України, аби це було так. Ми робимо все, щоб зберегти життя та здоров‘я наших бійців, наших людей", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на проінформоване джерело писало, що політичні радники "нормандської четвірки" сьогодні домовилися про продовження режиму "тиші" на Донбасі після нещодавніх провокацій.

Зазначимо, з початку 11 вересня на Донбасі зберігався режим припинення вогню, провокацій з боку окупаційних сил не було зафіксовано.