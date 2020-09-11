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На Донбасі зберігається режим "тиші"

Донбас, П'ятниця 11 вересня 2020 18:15
На Донбасі зберігається режим "тиші"
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 11 вересня, на Донбасі не порушувався режим припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Дотримуючись режиму припинення вогню, підрозділу Об'єднаних сил виконують завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підрозділи ОС дотримуються умови припинення вогню і знаходяться напоготові до адекватного реагування на будь-які провокації бойовиків.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 вересня, на Донбасі бойовики тричі порушили режим "тиші", обстрілявши позиції у Шумів і Золотого.

Крім того, 10 вересня стало відомо, що інспекція українських позицій біля Шумів не відбудеться, її перенесли на невизначений термін.

Після цього Україна ініціювала термінове засідання Тристоронньої контактної групи.

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