Ермак передал советнику Байдена данные разведки о планах россиян

Советник Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По его словам, была обсуждена актуальная ситуация на фронте, оборонные и наступательные действия украинской армии, а также актуальные потребности украинских подразделений в различных видах вооружения.

Кроме того, Ермак передал Салливану информацию украинской разведки о планах российских военных.

"Выражал благодарность США за предоставление нового пакета помощи для украинской инфраструктуры и энергетики. Также поблагодарил Президента Джозефа Байдена, его команду, обе палаты Конгресса и весь американский народ за неизменно мощную поддержку нашего государства в борьбе с агрессором, который представляет угрозу для всех в мире" , – написал Ермак.

Наступление украинских защитников

Напомним, в начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось уволить восемь населенных пунктов.

Однако в последние дни российские кафиры активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники сдерживают штурмы врага.

По данным военных, украинские защитники продвинулись на Таврическом направлении на километр и выровняли линию фронта.

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