Єрмак відкинув ультиматум Кремля по Донбасу і заручився підтримкою Заходу, - експерт
Голова Офісу президента Андрій Єрмак не прийняв запропонований російською стороною план врегулювання ситуації на Донбасі. Він закликає Росію говорити про дійсно мирний план та дорожню карту, яку Україна розробила разом з Німеччиною і Францією.
Про це заявив політичний експерт Андрій Золотарьов в Facebook.
"В останні тижні Росія посилено намагається продавити свою повістку по Донбасу. І представник РФ у переговорах радників Нормандської четвірки Козак ставить ультимативні вимоги українській стороні - наприклад, щоб ВСУ не відповідали на вогонь з боку формувань ОРДЛО", - розповів експерт.
За його словами, такі пропозиції абсолютно не влаштували Банкову, де закликали Росію повернутися до конструктиву і слідувати дорожній карті, розробленій Україною спільно з Німеччиною і Францією.
Таким чином, в Офісі президента скоординували позиції по Донбасу з Німеччиною і Францією, переконаний експерт. На його думку, голові ОП вдалося переконати європейських партнерів у неприпустимості йти на поступки Кремлю в ситуації, коли йде ескалація напруженості на лінії зіткнення.
"Фактично ми бачимо, що зараз Офіс президента прагне залучити західних партнерів відразу за декількома напрямками. По Донбасу - в координації з Німеччиною і Францією. По Криму - створенням Кримської платформи. По широкого порядку денному з США. Єрмак, який курирує міжнародний напрямок, отримав карт-бланш на максимальне залучення західних союзників у всі процеси, спрямовані на імплементацію мирного плану", - зазначив експерт.
Нагадаємо, у четвер, 18 березня, відбулося чергове засідання політичних радників нормандського формату. Представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорювали ситуацію на Донбасі.
Представник України на переговорах, глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував прийняти спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.
Раніше спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що бойовики відновлюють військову присутність на ділянці розведення сил на Донбасі. Окупанти розмістили міни поблизу Золотого.