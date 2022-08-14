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Єрмак описав формулу перемоги над "русскім міром" на багато років

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Перемогти "руській мір" можна на багато років. Для цього необхідно надати Україні потрібну зброю для боротьби з агресором, запровадити санкції проти РФ та візовий бан для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Візовий бан для росіян = приниження. Зброя + санкції + ізоляція та приниження = перемога над "русскім міром" з прицілом на багато років. Саме цього боїться РФ", - зазначив Єрмак.

Керівник ОП підкреслив, що всі ці речі мають бути спільною метою України, Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав заборонити в'їзд для всіх росіян до країн Заходу, пояснивши, що це може перешкодити Російській Федерації "приєднати" українські території.

Також глава держави заявляв, для того, щоб забезпечити росіянам програш у війні необхідно ізолювати РФ та надати Україні необхідне озброєння, аби подолати ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Андрій ЄрмакОфіс президента