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Ермак обсудил с советниками лидеров США, Великобритании, Германии и Франции ситуацию на фронте

Вторник 14 ноября 2023 13:55
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Ермак обсудил с советниками лидеров США, Великобритании, Германии и Франции ситуацию на фронте Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

В рамках рабочего визита в США руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с советниками лидеров США, Великобритании, Германии и Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сообщение Офиса президента Украины.

Ермак поблагодарил собеседников за участие в заседаниях советников по вопросам национальной безопасности и политических советников на Мальте, в Джидде и Копенгагене.

Также стороны обсудили ситуацию в поле боя. Как отметил руководитель Офиса президента, украинская армия отвоевала уже около 50% ранее оккупированных территорий, однако сегодня численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале агрессии, поэтому наша страна нуждается в сохранении международной поддержки.

Кроме того, на встрече речь шла о защите «зернового коридора» в Черном море. Несмотря на многочисленные воздушные атаки РФ на украинскую портовую инфраструктуру, коридор и дальше работает благодаря взаимодействию с партнерами Украины, прежде всего из Черноморского региона.

"Этим маршрутом прошли уже десятки судов, что способствовало уменьшению угроз для продовольственной безопасности в мире. Однако для защиты и обеспечения работы "зернового коридора» мы нуждаемся в дополнительных комплексах ПВО", - добавил он.

Собеседники также продолжили диалог о заключении двусторонних соглашений о гарантиях безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами G7 в Вильнюсе.

Было также отмечено, что работа, осуществляемая в этом контексте, будет способствовать переходу сил обороны нашего государства на стандарты НАТО и западное вооружение.

Советники лидеров США, Великобритании, Германии и Франции заверили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется ради достижения справедливого мира.

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Андрей Ермак Соединенные Штаты Америки
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