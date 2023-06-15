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Ермак обсудил усиление защиты украинской ПВО с Салливаном

Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (t.me/ermaka2022)
Автор: Иван Носальский

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили усиление ПВО в нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram.

По словам руководителя ОП, он рассказал Салливану о текущей ситуации на фронте, в частности о боевых действиях на востоке и юге нашей страны.

Также Ермак поблагодарил американского чиновника за новый пакет военной помощи, в который вошла артиллерия, боеприпасы и бронетехника.

Руководитель ОП отметил, что рассказал о недавних ракетных ударах по Кривому Рогу, Одессе и населенным пунктам Донецкой области, в результате которых погибли люди и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

"Акцентировал на необходимости усиления воздушного щита Украины ради защиты людей от ракетного террора России", - добавил он.

ПВО Украины

Отметим, что Украина обороняется от постоянных российских атак ракетами и дронами при помощи самолетов, ЗРК и крупнокалиберного оружия. В частности, нашей стране предоставили современные зенитные ракетные комплексы IRIS-T и NASAMS.

Сейчас на вооружении Украины также имеется только два дивизиона Patriot (до 16 пусковых установок), которые способны сбивать вражеские баллистические и гиперзвуковые ракеты. Наша страна рассчитывает получить еще больше таких ЗРК.

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