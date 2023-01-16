Ермак обсудил с американской делегацией ситуацию на фронте

Как сообщает пресс-служба президента, в брифинге также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и представители военного командования.

В ходе брифинга представители украинской разведки и командующие войсками оперативных направлений проинформировали американскую делегацию об актуальной ситуации на фронте и потребностях подразделений Сил обороны.

Также были заслушаны доклады о работе ПВО по отражению ракетных атак государства-агрессора и последствиях ракетных попаданий во время новогодних праздников и 14 января. Отдельно участники рассмотрели вопрос восстановления поврежденных энергообъектов и мер, предпринимаемых для защиты от воздушных атак врага.

Кроме того, участники встречи обсудили сотрудничество с международными партнерами по поддержке возобновления украинской энергетики, которым занимается помощник государственного секретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт. Благодаря его работе налажен постоянный диалог Украины с партнерами из "Большой семерки", Европейского Союза и его институциями, представителями финансовых и неправительственных организаций по оказанию помощи оборудованием украинской энергосистеме.

Глава Офиса президента подчеркнул, что такая поддержка в восстановлении энергетической и другой критической инфраструктуры чрезвычайно важна для Украины, ведь экономика должна функционировать, а люди имеют возможность вернуться к нормальной жизни и работать.

"Мы настроены на открытость и прозрачность всей информации, потому что сейчас мы чувствуем: когда мы вместе в этом бою, США с нами - очень важно и приближает победу. Но, безусловно, мы стремимся одержать эту победу, не теряя наших людей, наши города и инфраструктуру", - сказал он.

Ермак также поблагодарил США за поддержку Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность, отметив, что украинцы никогда о ней не забудут.