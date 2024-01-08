Ермак обсудил с госсекретарем Ватикана участие во встрече по формуле мира

Как сообщается, стороны обсудили последствия недавних массированных ракетных обстрелов украинских населенных пунктов, совершенных агрессором, в частности, 29 декабря 2023 года, а также 2 и 8 января 2024-го.

"Россия и дальше уничтожает объекты гражданской инфраструктуры и дома украинцев. Но, несмотря на эти вызовы, мы продолжаем работать, продолжаем бороться. Наш дух очень крепкий, и мы верим в нашу победу", - отметил руководитель ОП.

Кроме того, Ермак и Паролин обсудили вовлеченность Ватикана в реализацию гуманитарных аспектов украинской формулы мира, в частности, инициативы Bring Kids Back UA по возвращению незаконно депортированных украинских детей.

Стороны также обсудили подготовку к следующей встрече советников по национальной безопасности и политическим советникам лидеров стран по реализации украинской формулы мира, которая состоится в Давосе, и, в частности, участие в ней представителя Ватикана.

Украинская "формула мира"

Впервые президент Украины Владимир Зеленский инициировал ее во время выступления на саммите G20. В частности, она предусматривает: