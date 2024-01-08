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Ермак обсудил с госсекретарем Ватикана участие во встрече по формуле мира

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином в понедельник, 8 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как сообщается, стороны обсудили последствия недавних массированных ракетных обстрелов украинских населенных пунктов, совершенных агрессором, в частности, 29 декабря 2023 года, а также 2 и 8 января 2024-го.

"Россия и дальше уничтожает объекты гражданской инфраструктуры и дома украинцев. Но, несмотря на эти вызовы, мы продолжаем работать, продолжаем бороться. Наш дух очень крепкий, и мы верим в нашу победу", - отметил руководитель ОП.

Кроме того, Ермак и Паролин обсудили вовлеченность Ватикана в реализацию гуманитарных аспектов украинской формулы мира, в частности, инициативы Bring Kids Back UA по возвращению незаконно депортированных украинских детей.

Стороны также обсудили подготовку к следующей встрече советников по национальной безопасности и политическим советникам лидеров стран по реализации украинской формулы мира, которая состоится в Давосе, и, в частности, участие в ней представителя Ватикана.

Украинская "формула мира"

Впервые президент Украины Владимир Зеленский инициировал ее во время выступления на саммите G20. В частности, она предусматривает:

  • радиационную и ядерную сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей);
  • продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
  • энергетическую сохранность;
  • освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  • исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод русских войск и прекращение боевых действий;
  • справедливость;
  • экоцид, потребность немедленной защиты природы;
  • недопущение эскалации;
  • фиксацию окончания войны.

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ВатиканВойна России против УкраиныОфис президентаАндрей Ермак