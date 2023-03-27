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Ермак обсудим с Орландо Блумом депортацию украинских детей Россией

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Понедельник 27 марта 2023 17:32
Ермак обсудим с Орландо Блумом депортацию украинских детей Россией Фото: во время встречи Андрея Ермака с послом доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блумом (prezident gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с британским актером театра и кино, послом доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум депортацию украинских детей в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника по коммуникациям руководителя ОП Дарью Заривну.

В ходе встречи с президентом договорились с Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ работать вместе над важными направлениями.

Это, в частности, вопрос возвращения украинских детей, депортированных в страну-агрессор, создание бомбоубежищ в учебных заведениях, а также техническое обеспечение дистанционного обучения в тех районах, где невозможно учиться офлайн из-за соответствующих угроз.

"В ходе встречи с руководителем Офиса президента обсудили содействие в возвращении незаконно депортированных Россией детей. Также проинформировали о создании международной рабочей группы, которая сфокусируется на этом вопросе", - сообщила Заривна.

По ее словам, Орландо Блум выразил готовность рассказывать о происходящем с украинскими детьми.

В свою очередь Андрей Ермак поблагодарил Блума за постоянную многолетнюю поддержку Украины. Он отметил, что нынешний визит актера – еще один сигнал мира о поддержке Украины, противостоящей полномасштабной российской агрессии.

Ермак также проинформировал о создании под патронатом Офиса президента международной рабочей группы с участием членов правительства и представителей международных институций, которая на постоянной основе работает над вопросом возвращения незаконно вывезенных детей.

Напомним, что 22 марта в Украину удалось вернуть еще 17 депортированных детей.

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Андрей Ермак діти
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