Єрмак про нормандську зустріч у Парижі: це потужний сигнал

Глава офісу президента Андрій Єрмак назвав дуже потужним сигналом зустріч у нормандському форматі, яка пройде 26 січня в Парижі. Він зазначив, що всі сторони підтвердили участь у переговорах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".
"Це дуже потужний сигнал, що нарешті вдалося розблокувати нормандський формат і він буде відбуватися в реальності. Всі представники підтвердили свою участь", - сказав Єрмак.
Він висловив сподівання, що на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" в Парижі Німеччина і Франція будуть займати активну позицію.
Нагадаємо, спікер глави офісу президента Андрія Єрмака Дар'я Зарівна повідомила РБК-Україна, що зустріч політичних радників "нормандської четвірки" пройде в середу, 26 січня, в Парижі.
Зазначимо, раніше російська газета "Коммерсантъ" з посиланням на джерела повідомила про зустрічі радників "нормандської четвірки" в Парижі. За даними видання, переговори повинні пройти 25 січня.