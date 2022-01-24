Єрмак про нормандську зустріч у Парижі: це потужний сигнал

Глава офісу президента Андрій Єрмак назвав дуже потужним сигналом зустріч у нормандському форматі, яка пройде 26 січня в Парижі. Він зазначив, що всі сторони підтвердили участь у переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

"Це дуже потужний сигнал, що нарешті вдалося розблокувати нормандський формат і він буде відбуватися в реальності. Всі представники підтвердили свою участь", - сказав Єрмак.

Він висловив сподівання, що на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" в Парижі Німеччина і Франція будуть займати активну позицію.