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Єрмак про нормандську зустріч у Парижі: це потужний сигнал

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава офісу президента Андрій Єрмак назвав дуже потужним сигналом зустріч у нормандському форматі, яка пройде 26 січня в Парижі. Він зазначив, що всі сторони підтвердили участь у переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

"Це дуже потужний сигнал, що нарешті вдалося розблокувати нормандський формат і він буде відбуватися в реальності. Всі представники підтвердили свою участь", - сказав Єрмак.

Він висловив сподівання, що на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" в Парижі Німеччина і Франція будуть займати активну позицію.

Нагадаємо, спікер глави офісу президента Андрія Єрмака Дар'я Зарівна повідомила РБК-Україна, що зустріч політичних радників "нормандської четвірки" пройде в середу, 26 січня, в Парижі.

Зазначимо, раніше російська газета "Коммерсантъ" з посиланням на джерела повідомила про зустрічі радників "нормандської четвірки" в Парижі. За даними видання, переговори повинні пройти 25 січня.

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Андрій ЄрмакНормандський формат