Єрмак: нормандська зустріч у Берліні має пройти якомога швидше

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак також заявив, що незабаром може відбутися новий обмін полоненими

Нормандський саміт в Берліні за участю лідерів України, Росії, Німеччини і Франції має пройти якомога швидше, можливо, найближчими місяцями. При цьому умови залишаються все ті ж - виконання домовленостей зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі.

Про це журналістам розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він також відзначив високий рівень підтримки української позиції з боку Франції та Німеччини.

"Мабуть, ми ніколи не відчували настільки сильно підтримки з боку наших міжнародних партнерів, як на останній зустрічі в Берліні (зустріч політичних радників, - ред.). Крім того, зараз жодних умов, жодних передумов для зняття санкцій проти Росії немає, мова про це не йде. Усі дуже добре оцінюють зусилля України", - сказав Єрмак.

За його словами, учасники переговорів по Донбасу зараз активно готують механізм реального, а не декларативного забезпечення припинення вогню. Тривають переговори з обміну, який може пройти найближчим часом, сторони близькі до затвердження плану щодо розмінування.

До того ж Єрмак знову перерахував "червоні лінії", які не перейде Україна: обов'язковий контроль за кордоном, виведення іноземних військ і т. д., щоб вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей в принципі могли відбутися.

"Україна зараз однозначно домінує в переговорах", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона сподівається на саміт "нормандської четвірки" вже у серпні, проте російський парламентер Дмитро Козак заявив, що жодних підстав для цього немає.

Крім того, сьогодні він відреагував на заяви українського віце-прем'єра Олексія Резнікова про необхідність перегляду мінських угод, зазначивши, що ці слова має підтвердити або спростувати президент України Володимир Зеленський.