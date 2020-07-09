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Резніков назвав умову для проведення нормандської зустрічі у серпні

Україна, Четвер 09 липня 2020 21:51
Резніков назвав умову для проведення нормандської зустрічі у серпні
Фото: Олексій Резніков (mtot.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Для проведення саміту необхідна політична воля Росії

Проведення наступної зустрічі у нормандському форматі у Берліні можливе вже у серпні 2020 року. Але для цього необхідні певні умови.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Резнікова, для проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки", крім виконання паризьких домовленостей, необхідна також й політична воля всіх сторін переговорів.

"Це абсолютно реально за наявності політичної волі, в тому числі Росії. Звичайно, мова також йде про режим припинення вогню. Тому я вважаю, що в серпні реально провести наступний саміт, але, звичайно, якщо не буде волі російської сторони, то провести буде складно", - пояснив він.

Нагадаємо, минула зустріч у нормандському форматі відбулася 9 грудня у Парижі. Тоді лідери України, Німеччини, Франції та Росії домовилися про ряд заходів щодо врегулювання на Донбасі, зокрема, про повне припинення вогню та обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Виконання цих та інших домовленостей є умовою для проведення наступного саміту, який має відбутися у Берліні.

Зазначимо, раніше Резніков заявляв про готовність Росії йти на поступки у переговорах з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Однак, у Росії не бачать жодних підстав для проведення нормандського саміту у серпні.

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