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Єрмак назвав важливий підсумок зустрічі радників "нормандської четвірки" в Парижі

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Париж, Середа 26 січня 2022 22:08
Єрмак назвав важливий підсумок зустрічі радників "нормандської четвірки" в Парижі Фото: Андрій Єрмак, керівник офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радники лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі в Парижі узгодили спільне комюніке. Це перший такий документ, про який вдалося домовитися з 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави Офісу президента Андрія Єрмака.

"Погодили спільне комюніке. Важливо, що це перше комюніке, яке вдалося узгодити з 2019 року", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, у Парижі відбулася зустріч радників лідерів нормандського формату – України, Німеччини, Франції та Росії. Переговори відбулися на тлі загострення ситуації біля українського кордону. Подробиці зустрічі – у матеріалі РБК-Україна.

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