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Ермак назвал важный итог встречи советников "нормандской четверки" в Париже

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Париж, Среда 26 января 2022 22:08
Ермак назвал важный итог встречи советников "нормандской четверки" в Париже Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советники лидеров "нормандской четверке" на встрече в Париже согласовали совместное коммюнике. Это первый такой документ, о котором удалось договориться с 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Согласовали совместное коммюнике. Важно, что это первое коммюнике, которое удалось согласовать с 2019 года", - сказал Ермак.

Напомним, сегодня, 26 января, в Париже прошла встреча советников лидеров нормандского формата - Украины, Германии, Франции и России. Переговоры прошли на фоне обострения ситуации возле украинской границе. Подробности встречи - в материале РБК-Украина.

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