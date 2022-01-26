Ермак назвал важный итог встречи советников "нормандской четверки" в Париже
Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Советники лидеров "нормандской четверке" на встрече в Париже согласовали совместное коммюнике. Это первый такой документ, о котором удалось договориться с 2019 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Согласовали совместное коммюнике. Важно, что это первое коммюнике, которое удалось согласовать с 2019 года", - сказал Ермак.
Напомним, сегодня, 26 января, в Париже прошла встреча советников лидеров нормандского формата - Украины, Германии, Франции и России. Переговоры прошли на фоне обострения ситуации возле украинской границе. Подробности встречи - в материале РБК-Украина.