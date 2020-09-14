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Єрмак назвав головні досягнення нормандської зустрічі в Берліні

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 07:10
Єрмак назвав головні досягнення нормандської зустрічі в Берліні
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Глава офісу президента Андрій Єрмак назвав головні підсумки переговорів радників глав держав нормандської четвірки в Берліні 11 вересня. Серед головних досягень - підтвердження беззастережної підтримки України з боку західних партнерів.

Про це Єрмак заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Найважливіше, що українська делегація повернулася з безперечною підтримкою всіх учасників нормандської зустрічі", - наголосив голова офісу президента.

На його думку, другим важливим моментом було те, що вперше за багато років на зустрічі радників були представники ОБСЄ - Хайді Грау і Халіт Чевік.

"Це означає, що координація між мінським (Україна-Росія-ОБСЄ) і нормандським форматом буде ще більш плідною і ефективною", - зазначив Єрмак.

Серед інших важливих результатів переговорів у Берліні він назвав продовження режиму тиші на Донбасі, а також домовленість допустити Червоний Хрест до утримуваних осіб, як перший крок на шляху обміну полоненими.

Нагадаємо, Єрмак також повідомив, що питання обміну полоненими обговорюватиметься вже наступного тижня.

За словами Єрмака, на нормандській зустрічі в Берліні помічники лідерів України, Росії, Німеччини та Франції домовилися прискорити підготовку обміну полоненими на Донбасі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над звільненням кожного політв'язня і полоненого українця. За його словами, Україна своїх не кидає.

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