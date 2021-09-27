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Єрмак про миротворців ООН на Донбасі: щоб підтримувати мир, треба його досягти

Автор: Дмитрий Кузнецов

В ООН існують сили для підтримки миру, але на Донбасі його домогтися не виходить через позицію Росії. Україна не зацікавлена в заморожуванні конфлікту на сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Офісу президента Андрія Єрмака.

"Існують сили з підтримки миру під егідою ООН. Але щоб підтримувати мир - треба його досягти. А щоб його досягти - треба, щоб ми сіли за стіл переговорів зі стороною конфлікту, яка себе не визнає стороною конфлікту, і домовилися про початок припинення війни і початок повернення наших окупованих територій", - сказав Єрмак в ефірі передачі "Свобода слова" на ICTV.

Він підкреслив, що Україна категорично проти заморожування конфлікту. "Тому питання блакитних касок, які могли б з'явитися (на Донбасі - ред.) не обговорювалося. І я думаю, що ми не в тій стадії, щоб його обговорювати", - резюмував глава ОП.

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Російська ФедераціяДонбасАндрій Єрмак