Ермак и Расмуссен: Только вступление Украины в НАТО обеспечит мир в Европе

"Вместе с немедленной поддержкой союзники Украины должны обязаться предоставлять ей военную технику и финансовые ресурсы столько, сколько потребуется. Украина уже получила долгосрочные гарантии безопасности от более чем 30 стран в рамках Киевского договора безопасности, соавторами которого мы являемся. Теперь пора доказать, что эти гарантии имеют силу", - говорится в публикации.

Ермак и Расмуссен в своей колонке пишут, что в ближайшие месяцы их усилия будут сосредоточены на том, чтобы эти гарантии были реализованы.

"Для этого мы будем проводить мониторинг их выполнения, оценку новых угроз и акцентирование на том, как потребности Украины согласовываются с более широкой стратегией обороны Европы", - рассказали глава Офиса президента и бывший генсек НАТО.

Однако, пишут Ермак и Расмуссен, чтобы не допустить победу российского диктатора Владимира Путина, нужно "гораздо больше, чем просто гарантии безопасности".

"Союзники должны расширить свою поддержку путем подготовки украинских сил на территории Украины и привлечения гражданских подрядчиков или специализированных военных команд для ремонта поврежденного оборудования на месте. Союзники, имеющие общую границу с Украиной, могут создать расширенный щит противовоздушной обороны над Западной Украиной, чтобы перехватывать российские ракеты и беспилотники, тем самым спасая мирное население и позволяя передислоцировать системы ПВО ближе к фронту", - идет речь в колонке.

Ермак и Расмуссен подчеркивают, что каждый из этих шагов, несомненно, укрепит позиции Украины на предстоящих переговорах.

"Но, в конце концов, единственный способ обеспечить долгосрочный мир и безопасность в Европе – это вступление Украины в НАТО. Если Украина останется в серой зоне между Россией и Альянсом, это породит новую нестабильность, агрессию и насилие. Лидеры НАТО должны действовать решительно и предложить Украине путь к членству. Хотя это и не означает немедленное вступление Украины в Альянс, такое обязательство даст Путину мощный сигнал, что его война не сможет предотвратить это в будущем", - написали авторы колонки Ермак и Расмуссен.