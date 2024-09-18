Как достичь мира с помощью силы в Украине

О том, какие шаги должен сделать Запад, чтобы в Украине воцарился справедливый мир – читайте в колонке бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Президент России Владимир Путин отрицает право Украины на суверенитет, дважды вторгнувшись на ее территорию с 2014 года. К счастью, его попытки покорить страну были сорваны благодаря мужеству украинского народа.

После двух с половиной лет яростной обороны своей родины стало совершенно ясно, что украинцы никогда не подчинятся российской тирании. Но, несмотря на их стойкость, жестокая война Путина продолжается. Если союзники Украины не проявят необходимой решимости, конфликт может затянуться на годы, подрывая стабильность в Европе.

Кроме того, все более милитаризованная Россия угрожает не только Украине, но и всему миру, что может привести к катастрофическим последствиям. Война России уже вызвала глобальные потрясения, повлекшие повышение цен на энергоносители и продукты питания и поставив под угрозу ядерную безопасность. Нарушая главные принципы интернационального права, Россия дестабилизирует мировой порядок.

Чтобы содействовать миру, союзники Украины должны дать Путину понять, что он не может диктовать условия окончания войны. Для этого необходима коллективная поддержка мирного соглашения, основанного на фундаментальных принципах международного права, укрепления позиции Украины на поле боя, предоставления долгосрочных гарантий безопасности и определения четкого пути к его вступлению в НАТО.

В то время как Путин стремится затянуть войну, президент Украины Владимир Зеленский активно работает над достижением устойчивого мира. Этим летом он собрал представителей более чем 90 стран в Швейцарии, чтобы заручиться поддержкой своей формулы мира, включающей 10 пунктов, в том числе укрепление ядерной безопасности и решение экологических последствий конфликта, а также полный вывод российских войск.

Глобальное давление будет критически важным для достижения соглашения, но длительный мир требует надежных гарантий безопасности. Поскольку Россия неоднократно демонстрировала свое пренебрежение международным правом и основными правами человека, нарушая договоры и совершая масштабные военные преступления, мир не может опираться только на обещания Путина. Итог войны будет зависеть от способности Украины защищать себя.

Приоритетной задачей является улучшение позиции Украины на поле боя. Поскольку российские ракеты и беспилотники продолжают убивать мирных жителей по всей стране, причем большинство атак осуществляется с территории России, Украина имеет полное право применять дальнобойное оружие для ударов по этим целям и заходить на территорию России, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. Ограничение ее способности делать это практически означает попросить ее воевать со связанными руками. Украинская армия продемонстрировала, что может эффективно и ответственно использовать предоставленное Западом оружие. Пора для союзников отменить последние ограничения на типы поставленного оружия и его использования.

Но вместе с немедленной поддержкой союзники Украины должны обязаться предоставлять ей военную технику и финансовые ресурсы столько, сколько потребуется. Украина уже получила долгосрочные гарантии безопасности от более чем 30 стран в рамках Киевского договора безопасности, соавторами которого мы являемся. Теперь пора доказать, что эти гарантии имеют силу.

В ближайшие месяцы наши усилия будут сосредоточены на том, чтобы эти гарантии были реализованы. Для этого мы будем проводить мониторинг их выполнения, оценку новых угроз и акцентирование на том, как потребности Украины согласовываются с более широкой стратегией обороны Европы.

Однако, чтобы не допустить победу Путина, нужно гораздо больше, чем просто гарантии безопасности. Союзники должны расширить свою поддержку путем подготовки украинских сил на территории Украины и привлечения гражданских подрядчиков или специализированных военных команд для ремонта поврежденного оборудования на месте. Союзники, имеющие общую границу с Украиной, могут создать расширенный щит противовоздушной обороны над Западной Украиной, чтобы перехватывать российские ракеты и беспилотники, тем самым спасая мирное население и позволяя передислоцировать системы ПВО ближе к фронту.

Каждый из этих шагов, несомненно, укрепит позиции Украины на предстоящих переговорах. Но, в конце концов, единственный способ обеспечить долгосрочный мир и безопасность в Европе – это вступление Украины в НАТО. Если Украина останется в серой зоне между Россией и Альянсом, это породит новую нестабильность, агрессию и насилие. Лидеры НАТО должны действовать решительно и предложить Украине путь к членству. Хотя это и не означает немедленное вступление Украины в Альянс, такое обязательство даст Путину мощный сигнал, что его война не сможет предотвратить это в будущем.

Столкнувшись с милитаризованной и все более реваншистской Россией Путина, Украина и ее союзники должны принять древнеримскую максиму si vis pacem, para bellum ("Хочешь мира - готовься к войне"). За последние два с половиной года украинцы продемонстрировали твердую решимость защищать свою свободу. Но для достижения длительного мира международное сообщество должно обрести мужество и силу, чтобы обеспечить и поддерживать его.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

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