Єрмак: гаубиці союзників вже на фронті, але Україні потрібно більше важкого озброєння

Надані міжнародними партнерами гаубиці вже на фронті, проте Україні необхідно набагато більше важкого озброєння, реактивних систем залпового вогню, танків і зенітно-ракетних комплексів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegramе .

Також Єрмак розповів, що генсек НАТО Йенс Столтенберг напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі закликав надати Україні більше важкого озброєння.

"Гаубиці від наших союзників воюють на передовій. Але нам потрібно набагато більше важкого озброєння, реактивних систем залпового вогню, танків і ЗРК. Список потреб сформований", - написав він.

Нагадаємо, в середу в Брюсселі заплановано засідання Контактної групи з питань оборони України. Також 15-16 червня в Брюсселі пройде засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони НАТО.

23 травня пройшло друге засідання Контактної групи по Україні, що отримало негласну назву "Рамштайн". На зустрічі були присутні міністри оборони понад 40 країн, включаючи главу Пентагону Ллойда Остіна.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін розкрив домовленості щодо постачання зброї Україні від міжнародної групи підтримки у війні проти РФ, що були ув'язнені на"Рамштайні-2".

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