Ермак о втором саммите мира: не означает начало переговоров с Россией

Второй саммит мира не будет означать начало переговоров между Украиной и Россией. Там стране-агрессору только хотят передать мирный план.

Он отметил, что на второй саммит может приехать представитель России. Ему Украина и другие участники планируют передать согласованный план реализации всех пунктов формулы мира.

"Но это не означает начала переговоров с Россией. Нет, не об этом идет речь. Мы хотим, чтобы даже вот такая встреча, на которой можно передать этот план, происходила не в формате Украина-Россия, а в присутствии всех стран, которые поддержали наш план", - рассказал Ермак.

Также в ответ на вопрос о возможности участия российского диктатора Владимира Путина в саммите мира руководитель ОП подчеркнул, что еще очень рано говорить об этом.