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Ермак о втором саммите мира: не означает начало переговоров с Россией

Киев, Четверг 08 августа 2024 21:44
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Ермак о втором саммите мира: не означает начало переговоров с Россией Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Второй саммит мира не будет означать начало переговоров между Украиной и Россией. Там стране-агрессору только хотят передать мирный план.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Европейской правде" заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что на второй саммит может приехать представитель России. Ему Украина и другие участники планируют передать согласованный план реализации всех пунктов формулы мира.

"Но это не означает начала переговоров с Россией. Нет, не об этом идет речь. Мы хотим, чтобы даже вот такая встреча, на которой можно передать этот план, происходила не в формате Украина-Россия, а в присутствии всех стран, которые поддержали наш план", - рассказал Ермак.

Также в ответ на вопрос о возможности участия российского диктатора Владимира Путина в саммите мира руководитель ОП подчеркнул, что еще очень рано говорить об этом.

Что предшествовало

Напомним, Украина планирует организовать второй саммит мира до конца этого года. Ожидается, что к мероприятию подготовят план реализации формулы мира. Для этого пройдет ряд встреч на уровне советников глав государств.

Также на второй саммит мира планируется пригласить представителей России. Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, участия РФ "хотят большинство стран".

Но российские официальные лица пока только отрицали возможность участия в саммите мира.

Более детально о том, может ли Россия поехать на саммит мира, - в материале РБК-Украина.

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