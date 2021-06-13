"Еріксен був мертвий": лікар збірної Данії розповів, як вдалося врятувати футболіста

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен деякий час був фактично мертвий. Але його вдалося реанімувати з першого разу.

Він зазначив, що всі події відбулися дуже швидко. Також лікар не зміг пояснити, що саме сталося і призвело до ситуації.

"Еріксен був мертвий. У нього зупинилося серце. Я не знаю, як нам вдалося врятувати його, це сталося дуже швидко. Не можу пояснити причину події, ми не знаємо, що відповісти", - сказав Босен.

Вранці в неділю Данський футбольний союз повідомив про стабільний стан Еріксена і продовження обстеження футболіста в лікарні.