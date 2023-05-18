Ереванский коньячный завод прекратит экспорт продукции в Россию

Эту информацию он озвучил на совместном заседании ряда постоянных парламентских комиссий Национального Собрания (высший орган законодательной власти Армении - ред.). По его словам, это может создать проблемы закупки винограда у фермеров.

"Мы должны посмотреть, какой будет ситуация и какие изменения за этим будут. Правительство пытается максимально быстро отреагировать на протекающие процессы", - сказал Керобян.

Он добавил, что в сфере виноделия происходят структурные изменения.

Ереванский коньячный завод

Ведущее предприятие в Армении по производству алкогольных напитков.

Безусловный лидер по объему производства и экспорта армянских коньяков. Обладает примерно 60% общеармянского запаса коньячных спиртов разных сроков выдержки. Завод владеет запасами эксклюзивных марок коньяков, которые разливаются по специальному заказу и недоступны в розничной сети.

Коньяк производства Ереванского коньячного завода поставляется в 25 стран мира. В 47 странах зарегистрированы товарные знаки ЕКЗ.