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У Єревані проходить черговий мітинг за відставку Пашиняна

Єреван, Середа 16 грудня 2020 16:56
У Єревані проходить черговий мітинг за відставку Пашиняна
Фото: протести в Еревание (armeniasputnik.am)
Автор: Роман Тверденко

У Єревані проходять чергові протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. На цьому тижні марші проходять щодня.

Про це повідомляє News.am.

Акція стартувала від Єреванського цирку і проходить під скандування "Нікол, йди".

"Марш гідності" проходить вже третій день поспіль. На цьому тижні організатори проводять його щодня. У суботу ж відбудеться великий мітинг на площі Свободи.

Нагадаємо, в понеділок Пашинян заявив, що готовий піти у відставку лише при наявності достовірних результатів волевиявлення народу". Поки він продовжить виконувати функції прем'єра Вірменії.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку листопада Пашинян підписав мирну угоду щодо Нагірного Карабаху. Згодом у Вірменії спалахнули акції протесту, демонстранти вимагають відставки глави уряду.

Також РБК-Україна писало, що за відставку Пашиняна виступив президент Вірменії Армен Саркісян. Він закликав чинний уряд піти у відставку і запропонував провести позачергові парламентські вибори.

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