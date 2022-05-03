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Хочуть відставки Пашиняна. Опозиція у Вірменії вийшла на протести через Нагірний Карабах

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Єреван, Вівторок 03 травня 2022 10:43
Хочуть відставки Пашиняна. Опозиція у Вірменії вийшла на протести через Нагірний Карабах Фото: протести у Вірменії (twitter com SmartpressB)
Автор: Ілона Свиридова

Опозиція у Вірменії другий день протестує проти можливих поступок уряду в питанні приналежності Нагірного Карабаху. Учасники акцій вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

Повідомляється, що вранці 3 травня поновилися мирні акції громадянської непокори, учасники перекривають вулиці Єревана з вимогою відставки команди уряду на чолі з Пашиняном. Активісти запалили фаєри, за даними місцевих ЗМІ, поліція вже затримала сина другого президента Роберта Кочаряна.

Зазначимо, акції протеса почалися напередодні, 2 травня. Сьогодні вони пройдуть як в Єревані, так і областях. Вчора поліція затримала близько 250 осіб.

Опозиція вважає, що уряд Пашиняна має намір піти на поступки Азербайджану на переговорах щодо статусу Нагірного Карабаху. До цього прем'єр закликав вірмен не "мати ілюзій" з приводу статусу цих територій.

Нагадаємо, у квітні Вірменія та Азербайджан погодили підготовку до мирних переговорів щодо врегулювання напруженості навколо нагірно-карабаського регіону, на яких обговорюватимуть кордон.

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