У Ердогана заявили про неможливість припинення військової операції в Сирії

Туреччина не має наміру припиняти проведення військової операції в Сирії до тих пір, поки військові республіки не досягнуть поставлених завдань. Про це написав у Twitter офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин.

Він зазначив, що їх не зупинять загрози санкцій.

"Ті, хто ігнорували загибель тисяч мирних жителів під час нападів на Мосул, Ракку і Дейр-ез-Зор, сьогодні виступають з закликом припинити операцію "Джерело світу" і погрожують Туреччині санкціями. Ми не зупинимося, поки не досягнемо поставлених завдань", - написав він.

Нагадаємо, 9 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що збройні сили Туреччини почали військову операцію в північній Сирії. Президент Туреччини заявив, що намагається створити "безпечну зону", очищену від бойовиків курдської міліції, яких Туреччина вважає терористами.

Ердоган зазначив, що мета операції - зруйнувати зону, підконтрольну терористам, у південних кордонів Туреччини, забезпечити мир і стабільність в Сирії.

РБК-Україна повідомляло, що за даними курдських сил, в результаті обстрілу турецьких військових на північному сході Сирії з в'язниці втекли 5 терористів ІДІЛ.