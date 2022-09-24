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У Эрдогана рассказали, как согласовывали обмен командиров "Азова": сначала было 15 имен

Фото: спикер президента Турции Ибрагим Калин (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Вопрос обмена пленными обсуждался более трех месяцев. Сначала в списке было 15 имен, но в итоге удалось обменять пятерых командиров "Азова".

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.

"Наш президент очень тепло относился к этому вопросу (обмену - ред.), мы около 3-3,5 месяца обсуждали этот вопрос с нашими коллегами. Не удалось согласовать по 15 именам. Тот список не дошел до Львова (встреча президентов - ред. ), в самом конце был сокращен до 5 имен. Эти 5 человек останутся у нас в безопасности до окончания войны", - рассказал Калин.

По его словам, этот список обсуждался и во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана во Львов, а затем о нем шла речь и во время встречи турецкого лидера с главой Кремля Владимиром Путиным в Самарканде.

Напомним, что в рамках масштабного обмена пленными с РФ удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев. России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Все детали о том, как произошел этот обмен – читайте в материале РБК-Украина.

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ТурцияОбмен пленными