У Эрдогана рассказали, как согласовывали обмен командиров "Азова": сначала было 15 имен

"Наш президент очень тепло относился к этому вопросу (обмену - ред.), мы около 3-3,5 месяца обсуждали этот вопрос с нашими коллегами. Не удалось согласовать по 15 именам. Тот список не дошел до Львова (встреча президентов - ред. ), в самом конце был сокращен до 5 имен. Эти 5 человек останутся у нас в безопасности до окончания войны", - рассказал Калин.

По его словам, этот список обсуждался и во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана во Львов, а затем о нем шла речь и во время встречи турецкого лидера с главой Кремля Владимиром Путиным в Самарканде.

Напомним, что в рамках масштабного обмена пленными с РФ удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев. России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Все детали о том, как произошел этот обмен – читайте в материале РБК-Украина.