У Эрдогана оценили вероятность встречи Зеленского и Путина

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что на данный момент нет предпосылок для встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Калына в интервью A Haber .

На вопрос о вероятности встречи двух лидеров он ответил: "На данный момент таких предпосылок нет".

При этом Калын подчеркнул, что приглашение президента Турции Реджепа Эрдогана о проведении переговоров между лидерами Украины и РФ остается в силе.

Он добавил, что после решения Путина аннексировать восточные и южные территории Украины Кремль приветствует встречу, однако украинская сторона справедливо отвергает переговоры до окончания аннексии.

"Подчеркиваю, что решение будет в рамках территориальной целостности Украины. Турция - единственная страна, которая прилагает усилия и требует решения. Есть способ сломать России руки и крылья и уменьшить ее мощь. Но э то только продлит войну", - считает Калын.