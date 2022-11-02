Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора". Россия подтвердила

Что сказал Эрдоган

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что вчера говорил с Путиным по поводу "зернового коридора", а сегодня поговорит с Зеленским. Он также объявил, что "зерновой коридор" вновь открыт, как это было раньше", - пишет издание.

Заявление России

Между тем, российская сторона, которая сначала хотела сорвать соглашение, официально подтвердила, что работа "зернового коридора" возобновляется.

Российское Минобороны сообщило, что якобы получило так называемые "гарантии" от украинской власти.

"Благодаря участию ООН и содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины по поводу неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ", - заявили в силовом ведомстве РФ.

Как пишет Bloomberg, министр обороны РФ Сергей Шойгу лично позвонил турецкому коллеге, "чтобы сообщить о начале операций".

Что этому предшествовало

После стало известно, в ООН ожидают, что суда снова начнут двигаться по зерновому коридору 3 ноября.