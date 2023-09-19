RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эрдоган заявил, что Путин "стремится к скорейшему окончанию войны"

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин тоже "стремится к скорейшему окончанию войны" против Украины, но она "будет продолжаться еще долго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в интервью PBS.

Отвечая на вопрос ведущей, Эрдоган сказал, что "только лидеры обеих сторон могут сказать", когда закончится война России против Украины. В то же время он ожидает, что война будет продолжаться еще "долгое время".

"Совершенно очевидно, что эта война будет продолжаться долго. И на то, что война закончится как можно скорее, мы бы очень надеялись. И Путин на самом деле тоже выступает за скорейшее прекращение этой войны", - сказал президент Турции.

Эрдоган также заявил, что России "можно доверять так же как и Западу", вспомнив, что Запад якобы обманул многолетние надежды Турции на ее вступление в Евросоюз.

"У меня нет причин им (России - ред.) не доверять. Россия надежна настолько же, насколько и Запад. Последние полвека мы ждали на пороге ЕС. И сейчас я доверяю России настолько же, насколько я доверяю Западу", - отметил он.

Президент Турции также не согласился с мнением, что Путину нельзя доверять из-за выхода РФ из зернового соглашения и вторжения в Украину.

"Половина поставки природного газа (в Турцию - ред.) приходит из России, а это значит, что у нас есть солидарность. Мы совместно идем вперед и также сотрудничаем в области оборонной промышленности", - рассказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что его политика, "насколько это возможно, заключается в установлении контактов со странами по всему миру на основе беспроигрышного сценария".

"Так же как у меня хорошие отношения с США, у меня будут хорошие отношения и с Россией", - добавил турецкий лидер.

Переговоры Эрдогана с Путиным

Напомним, Эрдоган встречался с Путиным в Сочи 4 сентября. Перед переговорами Эрдоган анонсировал "очень важное" сообщение о зерновом соглашении. Однако после переговоров Эрдоган лишь заявил, что обсудил с Путиным зерновой коридор и Украине якобы следует смягчить подход для того, чтобы возобновить действие инициативы.

Стоит отметить, что Эрдоган в течение нескольких месяцев распространял информацию о том, что Путин намерен приехать в Турцию. В результате турецкий президент сам улетел на территорию России.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реджеп Тайип ЭрдоганВойна России против Украины