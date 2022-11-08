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Эрдоган заявил, что позиция Швеции по курдам замедляет ее процесс вступления в НАТО

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Позиция Швеции по отношению к курдам замедляет процесс вступления в НАТО. Переговоры по интеграции в Североатлантический альянс продолжатся в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое приводит финский портал телерадиовещания Yle.

"Швеция отвечает критериям членства в НАТО, но в борьбе с терроризмом Швеции все равно придется умножить усилия", - заявил Эрдоган.

Также президент Турции добавил, что хочет видеть прогресс со стороны Швеции в преддверии встречи в декабре.

"Швеция хочет вступить в НАТО ради своей безопасности. Мы, с другой стороны, хотим, чтобы Швеция видела наши проблемы безопасности", - добавил президент Турции.

Эрдоган приветствовал новую политику шведского правительства в отношении курдов, заявившее на выходных, что оно дистанцируется от курдской вооруженной организации YPG и ее политического крыла PYD.

Напомним, что новый премьер-министр Швеции пообещал занять более жесткую позицию по борьбе с преступностью и терроризмом во время визита в Турцию, где он будет искать одобрение президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу заявки его страны на вступление в НАТО.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что новое правительство Швеции будет дистанцироваться от курдского ополчения. Это необходимо для получения одобрения от Турции относительно вступления в НАТО.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО.

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