RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эрдоган заявил Путину, что "готов содействовать" переговорам России с Украиной

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из тем стало возобновление переговоров России с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление по связям с общественностью президента Турции в Twitter.

Глава турецкого государства поздравил диктатора с "победой на выборах"”. 

Эрдоган в ходе разговора выразил уверенность, что позитивный курс в отношениях между Россией и Турцией "будет продолжаться" во время нового срока Путина. 

Также президент Турции в очередной раз заявил, что его страна готова взять на себя любую роль по содействию возвращению за стол переговоров с Украиной.

Эрдоган и война в Украине

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о том, что хочет быть "посредником" для того, чтобы начать переговоры России с Украиной

В частности, он настаивал, что Турция снова готова возобновить процесс переговоров между Россией и Украиной, который ранее происходил в Стамбуле.

Отметим, что переговоры России с Украиной происходили в начале полномасштабного вторжения, но они продлились недолго. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВыборы в РоссииВойна России против Украины