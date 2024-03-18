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Эрдоган заявил Путину, что "готов содействовать" переговорам России с Украиной

Анкара, Понедельник 18 марта 2024 21:51
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Эрдоган заявил Путину, что "готов содействовать" переговорам России с Украиной Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из тем стало возобновление переговоров России с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление по связям с общественностью президента Турции в Twitter.

Глава турецкого государства поздравил диктатора с "победой на выборах"”.

Эрдоган в ходе разговора выразил уверенность, что позитивный курс в отношениях между Россией и Турцией "будет продолжаться" во время нового срока Путина.

Также президент Турции в очередной раз заявил, что его страна готова взять на себя любую роль по содействию возвращению за стол переговоров с Украиной.

Эрдоган и война в Украине

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о том, что хочет быть "посредником" для того, чтобы начать переговоры России с Украиной.

В частности, он настаивал, что Турция снова готова возобновить процесс переговоров между Россией и Украиной, который ранее происходил в Стамбуле.

Отметим, что переговоры России с Украиной происходили в начале полномасштабного вторжения, но они продлились недолго.

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