Эрдоган заявил Путину, что "готов содействовать" переговорам России с Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из тем стало возобновление переговоров России с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление по связям с общественностью президента Турции в Twitter.
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Эрдоган в ходе разговора выразил уверенность, что позитивный курс в отношениях между Россией и Турцией "будет продолжаться" во время нового срока Путина.
Также президент Турции в очередной раз заявил, что его страна готова взять на себя любую роль по содействию возвращению за стол переговоров с Украиной.
Эрдоган и война в Украине
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о том, что хочет быть "посредником" для того, чтобы начать переговоры России с Украиной.
В частности, он настаивал, что Турция снова готова возобновить процесс переговоров между Россией и Украиной, который ранее происходил в Стамбуле.
Отметим, что переговоры России с Украиной происходили в начале полномасштабного вторжения, но они продлились недолго.
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