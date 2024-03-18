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Ердоган заявив Путіну, що "готовий сприяти" переговорам Росії з Україною

Анкара, Понеділок 18 березня 2024 21:51
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Ердоган заявив Путіну, що "готовий сприяти" переговорам Росії з Україною Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Однією з тем стало поновлення переговорів Росії з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління зі зв'язків із громадськістю президента Туреччини у Twitter.

Глава турецької держави привітав диктатора з "перемогою на виборах"”.

Ердоган у ході розмови висловив упевненість, що позитивний курс у відносинах між Росією і Туреччиною "продовжуватиметься" під час нового терміну Путіна.

Також президент Туреччини вкотре заявив, що його країна готова взяти на себе будь-яку роль щодо сприяння поверненню за стіл переговорів з Україною.

Ердоган та війна в Україні

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово заявляв про те, що хоче бути "посередником" для того, щоб розпочати переговори Росії з Україною.

Зокрема, він наполягав, що Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався у Стамбулі.

Зазначимо, що переговори Росії з Україною відбувалися на початку повномасштабного вторгнення, але вони тривали недовго.

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