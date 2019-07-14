Ердоган заявив, що Трамп може відмовитися від планів про санкції проти Туреччини

Президент США Дональд Трамп має повноваження відмовитися від санкцій у відношенні Туреччини за закупівлю російських систем протиповітряної оборони С-400. Про це заявив в неділю президент Таїп Ердоган, передає РБ-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган вважає, що Трамп повинен знайти "золоту середину" в суперечці. Коментарі Ердогана прозвучали через два дні після того, як Туреччина прийняла поставку першої партії передових російських компонентів системи С-400, незважаючи на попередження Вашингтона про те, що цей крок викличе санкції США.

Трамп висловив співчуття позиції Туреччини, коли він зустрівся з Ердоганом на саміті G20 в Японії минулого місяця, заявивши, що Анкара купила S-400 у Москви, тому що попередня адміністрація США не продавала їй ракети Patriot.

Ердоган заявив, що Туреччина як і раніше хоче купувати системи Patriot у Вашингтона, і обидві країни повинні прагнути збільшити обсяг торгівлі і працювати над "комплексною оборонною співпрацею".

Нагадаємо, НАТО вже висловили стурбованість через можливі наслідки покупки Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400.