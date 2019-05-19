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Ердоган заявив про спільну з РФ розробці систем оборони С-500

Новини » Надзвичайні події    19.05.2019 - 02:57
Ердоган заявив про спільну з РФ розробці систем оборони С-500
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Milos Bicanski / Getty Images)

Розробка почнеться після покупки у РФ системи протиракетної оборони С-400

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Анкара буде спільно виробляти з Москвою системи оборони С-500. Про це Ердоган сказав в суботу, 18 травня, після завершення угоди з Росією про покупку систем С-400, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що представники Сполучених Штатів назвали покупку Туреччиною системи протиракетної оборони С-400 "вкрай проблематичною", заявивши, що це поставить під загрозу партнерство Анкари і Вашингтона. Йдеться про спільну програму винищувача F-35, оскільки це поставить під загрозу літаки, створені Lockheed Martin Corp.

Проте, Ердоган сказав під час зустрічі зі студентами університету в Стамбулі, що Туреччина провела технічну роботу і виявила, що такої проблеми не існує.

"Вони (США) зараз передають м'яч в центрі поля, демонструючи деяке небажання. Але рано чи пізно ми отримаємо F-35. Для США не доставляти їх - не варіант", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, голова управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун заявляв раніше, що країна завершила процес закупівлі ракетних комплексів С-400 у Росії. Напередодні ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела повідомляли, що контракт на закупівлю Туреччиною ракетних комплексів С-400 у Росії може бути зірваний під тиском Сполучених Штатів Америки.

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