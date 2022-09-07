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Ердоган заявив про постачання в Україну "металобрухту" із Заходу, давши прогноз про кінець війни

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Туреччина, Середа 07 вересня 2022 15:26
Ердоган заявив про постачання в Україну "металобрухту" із Заходу, давши прогноз про кінець війни Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Захід виступає провокатором у війні Росії проти України. Такий підхід є неприйнятним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана на спільній прес-конференції із сербським лідером Олександром Вучичем у середу, 7 вересня у Белграді.

"Я відкрито заявляю про помилковість позиції Заходу (щодо війни РФ проти України, - ред.). Тому, що є дії Заходу, засновані на провокуванні сторін. Заявляють про військову підтримку. Однак за фактом, скільки є на Заході зброї і металобрухту, що залежалася, відправляють до України", - сказав він.

Ердоган зазначив, що не згоден із підходами Заходу щодо ситуації в Україні.

"Туреччина дотримується збалансованої політики щодо України та Росії, так буде надалі. Анкара виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. Однак нинішні процеси говорять про те, що війна не скоро закінчиться", - зазначив турецький лідер.

Як повідомлялося, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що перемога України у війні проти Росії буде нелегкою, проте ця війна точно не триватиме роками.

На думку естонського полковника, Україна зможе відтіснити російські війська з правого берега Дніпра через два місяці, а на звільнення всієї території піде кілька років.

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