Ердоган заявив про порушення на виборах у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що голосування у Стамбулі в ході муніципальних виборів в Туреччині 31 березня пройшов з порушеннями. Про це він заявив у понеділок, 8 квітня, передає DW.

Зокрема, Ердоган особливо виділив наявність записів з камер, які показують, "де, яким чином і які саме зловживання відбувалися".

В Стамбулі, де проживають понад 10 мільйонів людей, ніхто не має права і повноважень корчити з себе переможця при різниці в 13 або 14 тисяч голосів", - підкреслив він.

Нагадаємо, напередодні правляча Партія справедливості і розвитку президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана вимагала перерахувати результати голосування на місцевих виборах в Стамбулі.

Як відомо, муніципальні вибори в Туреччині пройшли 31 березня одночасно у всіх провінціях країни. Близько 57 млн громадян обирали мерів, громадські ради та інших муніципальних політиків. На виборах мера Анкари вперше за 25 років переміг кандидат від опозиційної Партії народних республіканців Мансур Яваш. Він набрав 50,9% голосів виборців, з невеликим відривом обійшовши кандидата від правлячої партії Мехмета Озхасеки, який отримав 47,06% голосів.