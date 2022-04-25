RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ердоган завтра проведе переговори з Путіним

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з Володимиром Путіним. Розмова телефоном запланована на завтра, 26 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı.

"Завтра планую провести телефонну розмову з Путіним", - сказав Ердоган на брифінгу після засідання кабінету міністрів.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом. Лідери обговорили евакуацію з Маріуполя та можливі гарантії Туреччини з безпеки.

Зазначимо, раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Ердоган під час телефонних переговорів спробує організувати особисту зустріч Зеленського та Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінТурцияРеджеп Тайіп ЕрдоганВійна в УкраїніПереговори у Туреччині