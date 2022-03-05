Ердоган завтра спробує переконати Путіна припинити війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган завтра спробує переконати президента РФ Володимира Путіна припинити війну Росії проти України . А також щоб російська сторона сіла за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

"Усі наші зусилля спрямовані на те, щоб зупинити цю війну. У цьому контексті наш президент має дуже інтенсивний дипломатичний трафік. Ми продовжуємо наші заклики до всіх сторін, особливо до російської сторони, припинити ці атаки і сісти за стіл переговорів", - заявив спікер турецького президента Ібрагім Калин.

Він зазначив, що найближчими днями відбудеться третій раунд переговорів між Україною та Росією.

"Наш головний принцип тут, звичайно, захист територіальної цілісності та суверенітету України, її політичної єдності в рамках міжнародного права. Телефонні переговори продовжуються, сьогодні президент поговорить із прем'єр-міністром Канади, а завтра з Путіним. Ми продовжимо передавати ці повідомлення", - додав він.