Эрдоган предложил Путину продлить зерновое соглашение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину продлить действие зернового соглашения, которое позволило открыть черноморские порты для экспорта украинского зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы полны решимости увеличить и продлить экспорт зерна в рамках Стамбульского соглашения", - сказал он, отметив, что также это должно касаться перевозки российского зерна и удобрений через Турцию.
Путин заявил на встрече, что в беднейшие страны поступает недостаточно зерна. Россия также заявляет, что ее собственный экспорт зерна и удобрений, хотя и не подвергается прямым санкциям Запада, сдерживается проблемами с доступом в иностранные порты и трудностями с получением страховки.
При этом Путин заявил, что Турция является наиболее надежным маршрутом для доставки газа в Европейский Союз, и предложил создать там "газовый хаб".
"В ходе работы этого хаба, который мы могли бы создать вместе, конечно же, это была бы и площадка не только для поставок, но и для определения цены, потому что это очень важный вопрос - вопрос ценообразования", - сказал Путин.
При этом он заявил, что "сегодня эти заоблачные цены мы могли бы легко регулировать на нормальном рыночном уровне".
Это предложение поступило в связи с тем, что Россия стремится сохранить свое энергетическое влияние на Европу, одновременно перенаправляя поставки с балтийского газопровода "Северный поток", поврежденного в результате взрывов в прошлом месяц.
Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна по Черному морю. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.
Всего из Украины было экспортировано более 7 млн тонн аграрной продукции. Соглашение заключено на три месяца.
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