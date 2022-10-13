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Эрдоган предложил Путину продлить зерновое соглашение

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину продлить действие зернового соглашения, которое позволило открыть черноморские порты для экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы полны решимости увеличить и продлить экспорт зерна в рамках Стамбульского соглашения", - сказал он, отметив, что также это должно касаться перевозки российского зерна и удобрений через Турцию.

Путин заявил на встрече, что в беднейшие страны поступает недостаточно зерна. Россия также заявляет, что ее собственный экспорт зерна и удобрений, хотя и не подвергается прямым санкциям Запада, сдерживается проблемами с доступом в иностранные порты и трудностями с получением страховки.

При этом Путин заявил, что Турция является наиболее надежным маршрутом для доставки газа в Европейский Союз, и предложил создать там "газовый хаб".

"В ходе работы этого хаба, который мы могли бы создать вместе, конечно же, это была бы и площадка не только для поставок, но и для определения цены, потому что это очень важный вопрос - вопрос ценообразования", - сказал Путин.

При этом он заявил, что "сегодня эти заоблачные цены мы могли бы легко регулировать на нормальном рыночном уровне".

Это предложение поступило в связи с тем, что Россия стремится сохранить свое энергетическое влияние на Европу, одновременно перенаправляя поставки с балтийского газопровода "Северный поток", поврежденного в результате взрывов в прошлом месяц.

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна по Черному морю. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.

Всего из Украины было экспортировано более 7 млн тонн аграрной продукции. Соглашение заключено на три месяца.

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Турция