ru ua
Сб, 05 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ердоган заявив, що заразився "Омікроном"

Новость на русском →
Субота 05 лютого 2022 14:53
Ердоган заявив, що заразився "Омікроном" Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заразився штамом коронавірусу "Омікрон", який викликає легкі симптоми. Він продовжить роботу вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Ердогана в Telegram-каналі.

"Сьогодні результат нашого тесту на COVID-19, який ми з дружиною зробили після легких симптомів, виявився позитивним", - написав він.

При цьому він зазначив, що це легка форма захворювання, яка викликається штамом "Омікрон".

Турецький президент планує продовжити роботу вдома.

Нагадаємо, 3 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перебував з візитом у Києві, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
Віце-канцлер Німеччини попередив про негативні наслідки запуску "Північного потоку-2"
Віце-канцлер Німеччини попередив про негативні наслідки запуску "Північного потоку-2"
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США