Ердоган заявив, що заразився "Омікроном"
Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заразився штамом коронавірусу "Омікрон", який викликає легкі симптоми. Він продовжить роботу вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Ердогана в Telegram-каналі.
"Сьогодні результат нашого тесту на COVID-19, який ми з дружиною зробили після легких симптомів, виявився позитивним", - написав він.
При цьому він зазначив, що це легка форма захворювання, яка викликається штамом "Омікрон".
Турецький президент планує продовжити роботу вдома.
Нагадаємо, 3 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перебував з візитом у Києві, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.