Ердоган заявив, що заразився "Омікроном"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заразився штамом коронавірусу "Омікрон", який викликає легкі симптоми. Він продовжить роботу вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Ердогана в Telegram-каналі .

"Сьогодні результат нашого тесту на COVID-19, який ми з дружиною зробили після легких симптомів, виявився позитивним", - написав він.

При цьому він зазначив, що це легка форма захворювання, яка викликається штамом "Омікрон".

Турецький президент планує продовжити роботу вдома.