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Ердоган вилетів з Туреччини на зустріч із Зеленським і Гутеррешем

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже вилетів на приватному літаку з аеропорту Анкара Есенбога. Сьогодні він проведе тристоронні переговори у Львові з президентом України Володимиром Зеленським і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Політ турецького лідера займе близько двох годин.

За даними видання, літак Ердогана прибуде до Польщі, звідти він наземним транспортом проїде до Львова.

Нагадаємо, під час тристоронніх переговорів Ердоган, Зеленський і Гутерреш обговорять шляхи припинення війни, а також "зернові коридори".

Відзначимо, що на початку серпня під час візиту в Сочі Ердоган запропонував главі Кремля Володимиру Путіну провести особисту зустріч із Зеленським.

Все, що відомо про тристоронні переговори - читайте в матеріалі.

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