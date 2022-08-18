Ердоган вилетів з Туреччини на зустріч із Зеленським і Гутеррешем

Політ турецького лідера займе близько двох годин.

За даними видання, літак Ердогана прибуде до Польщі, звідти він наземним транспортом проїде до Львова.

Нагадаємо, під час тристоронніх переговорів Ердоган, Зеленський і Гутерреш обговорять шляхи припинення війни, а також "зернові коридори".

Відзначимо, що на початку серпня під час візиту в Сочі Ердоган запропонував главі Кремля Володимиру Путіну провести особисту зустріч із Зеленським.

Все, що відомо про тристоронні переговори - читайте в матеріалі.