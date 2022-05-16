Ердоган про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО: Ми не можемо сказати "так"

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган наразі не готовий підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Ердоган не даватиме згоди прийняти в НАТО Фінляндію і Швецію, оскільки вони запровадили санкції проти Туреччини. Окрім того, турецький лідер вкотре звинуватив обидві країни в підтримці "курдських терористів".
"Анкара не може дати згоду на вступ у НАТО країн, які запроваджують санкції проти Туреччини. Жодна з цих країн не має чіткої та недвозначної позиції щодо терористичних організацій", – заявив Ердоган.
Раніше Швеція анонсувала візит дипломатів до Анкари. Там вони спробують переконати владу Туреччини в доцільності членства обох скандинавських країн в альянсі.
До слова, НАТО нібито розпочне процес приєднання Фінляндії та Швеції 18 травня.
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