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Ердоган про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО: Ми не можемо сказати "так"

Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган наразі не готовий підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Ердоган не даватиме згоди прийняти в НАТО Фінляндію і Швецію, оскільки вони запровадили санкції проти Туреччини. Окрім того, турецький лідер вкотре звинуватив обидві країни в підтримці "курдських терористів".

"Анкара не може дати згоду на вступ у НАТО країн, які запроваджують санкції проти Туреччини. Жодна з цих країн не має чіткої та недвозначної позиції щодо терористичних організацій", – заявив Ердоган.

Раніше Швеція анонсувала візит дипломатів до Анкари. Там вони спробують переконати владу Туреччини в доцільності членства обох скандинавських країн в альянсі.

До слова, НАТО нібито розпочне процес приєднання Фінляндії та Швеції 18 травня.

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НАТОШвеціяТурцияФинляндияРеджеп Тайіп Ердоган