Эрдоган vs Кылычдароглу: в Турции стартовали президентские выборы

Главное о голосовании

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут в один день – 14 мая 2023 с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с киевским временем).

Дату перенесли на месяц с ранее запланированной. Голосование приурочили к символическому дню – именно в мае 1950 года на выборах победила Демократическая партия во главе с Аднаном Мендесом, положив конец однопартийному правлению Республиканской народной партии (РНП).

Избирательная система в Турции сходна с украинской в порядке голосования за кандидатов в президенты. Глава государства избирается путем прямого голосования.

Для избрания одному из претендентов в первом туре необходимо набрать более 50% голосов. В противном случае назначается второй тур, куда выходят два кандидата, получивших наибольшую поддержку избирателей. Он может состояться 28 мая.

Один человек может занимать президентский пост не более двух каденций по 5 лет. При этом действующий глава Республики Реджеп Тайип Эрдоган баллотируется уже на 3-й срок.

Впервые он был избран президентом в 2014-м, а спустя 3 года в Турции состоялся конституционный референдум, который изменил форму государственного правления. Страна перешла от парламентской системы к президентской. Президентский срок Эрдогана "обнулился", и он получил возможность участвовать в выборах еще дважды.

14 мая 2023 также состоятся выборы в парламент Турецкой Республики (Великое национальное собрание). 600 депутатов избираются на 5 лет по пропорциональной системе по партийным спискам и в избирательных округах. В Национальное собрание проходят только те партии, которым удалось набрать более 10% голосов.

Что известно о кандидатах в президенты

Баллотироваться на пост главы государства в Турции имеют право граждане с высшим образованием старше 40 лет.

Кандидатов могут выдвигать политические партии, которые набрали свыше 5% голосов на прошлых выборах. Самовыдвиженцам необходимо набрать 100 тыс. подписей избирателей.

Всего на пост главы Турции претендовали 4 кандидата. Помимо президента Реджепа Тайипа Эрдогана, свою кандидатуру выдвинул глава РНП Кемаль Кылычдароглу, лидер националистического альянса Синан Оган и кандидат от Партии Родины Мухаррем Индже – главный соперник Эрдогана на выборах 2018 года. Однако Индже 11 мая объявил о снятии своей кандидатуры.

Согласно предвыборным опросам, основная борьба развернется между двумя претендентами.

Действующий лидер Турции 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган – один из фаворитов президентской гонки. Он уже 20 лет находится у власти в Турецкой Республике. С 2003 по 2014 год занимал пост премьер-министра, а в 2014 стал президентом. Глава правящей партии ПСР (Партия справедливости и развития). В 1994-1998 Эрдоган был мэром Стамбула.

Поддерживал идею конституционной реформы в Турции, которая была вынесена на референдум в 2017 году и одобрена народным голосованием. С переходом к президентской форме правления он получил полномочия издавать указы равносильные законам, распускать парламент и назначать большинство членов Конституционного суда.

Эрдоган на посту президента работает 9-й год, 11 лет до этого был премьером Республики (фото: Getty Images)

В своей предвыборной кампании 2023 сделал упор на борьбу с инфляцией, которая за последний год выросла до 50%. Хотя население обвиняло именно президента в экономических проблемах из-за его вмешательства в политику Центрального банка Турции.

Также главу государства критиковали за слишком медленную реакцию на недавнее разрушительное землетрясение в стране. Перед выборами Эрдоган пообещал обеспечить жильем всех пострадавших.

Главный оппонент Реджепа Тайипа Эрдогана – 74-летний Кемаль Кылычдароглу, депутат турецкого парламента с 2002 года. Возглавляет Республиканскую народную партию – старейшую в Турции, лидером которой был и основатель современной Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

На выборах президента 2023 Кылычдароглу стал кандидатом от объединенной оппозиции. Его выдвинула коалиция из 6 партий – "Стол шести".

На посту президента Кемаль Кылычдароглу планирует вернуть парламентскую систему правления и провести реформу в экономике. Обещает бороться с коррупцией и ликвидировать государственные монополии. Во внешней политике кандидат намерен сменить курс на Запад и уладить разногласия с НАТО.

Кемаль Кылычдароглу – кандидат от объединенной оппозиции (фото: Getty Images)

Предвыборные рейтинги

Впервые за два десятилетия во власти позиции Реджепа Тайипа Эрдогана пошатнулись. После уверенной победы на выборах в 2018 году с 52,6% поддержки избирателей, в этом году Эрдоган уже в первом туре может уступить пост своему оппоненту Кемалю Кылычдароглу.

Согласно данным предвыборных рейтингов, вероятнее всего, выборы президента Турции 2023 пройдут в два тура. В некоторых исследованиях действующий президент отстает от оппозиционного кандидата более чем на 5%.

Опрос компании SERAR показал, что за Эрдогана готовы голосовать 14 мая 45,2% избирателей, а за лидера оппозиции Кылычдароглу – 52,1%. Третий кандидат, Синан Оган, набрал 2,7% голосов в предвыборном рейтинге.

В рейтинге социологического центра Konda, Кемаля Кылычдароглу хотят видеть президентом 49,3% респондентов, за Реджепа Тайипа Эрдогана готовы голосовать 43,7%.

Рейтинги кандидатов в президенты Турции (twitter.com/kondaresearch)

Социологическая компания MAK опубликовала такие цифры: 45,4% избирателей могут отдать голоса за действующего лидера страны Эрдогана, а за Кылычдароглу – 50,9%. Исследование Saros Research опубликовало предвыборный рейтинг Эрдогана на уровне 44,48%, а у Кылычдароглу – 49,96%.

Что касается парламентских выборов, данные соцопросов не прогнозируют абсолютного большинства голосов ни одной из партий, которые могут преодолеть проходной барьер во Национальное собрание.

По данным предвыборного рейтинга Konda, противостояние развернется между тремя партийными альянсами:

"Народный альянс" (в него входит правящая партия Эродогана ПСР) – 44,0%

"Национальный альянс" (в составе – оппозиционный "Стол шести") – 39,9%

"Альянс труда и свободы" (входит Демократическая партия народов, которая отстаивает права нацменьшинсвта курдов и объявила о поддержке Кылычдароглу) – 12,3%

Другие партии – 3,8%

Изменятся ли отношения Турции и Украины после выборов

Независимо от результата голосования на выборах президента и парламента, позиция турецкой власти по Украине, вполне вероятно, останется неизменной.

Как рассказали эксперты в комментарии РБК-Украина, Турция и в дальнейшем может выступать дипломатическим посредником между Украиной и РФ.

Именно такую позицию занял Реджеп Тайип Эрдоган после начала полномасштабного вторжения России, когда предоставил площадку для переговоров и выступил одним из инициаторов заключения "зернового соглашения".

В случае победы Кемаля Кылычдароглу кардинальных изменений ждать не стоит. Эксперты считают, что Турция продолжит поддерживать территориальную целостность Украины, осуждать аннексию Крыма и не откроет пролив Босфор для военных кораблей РФ, хотя и не откажется от торговых отношений с Россией.

Поскольку оппозиционный кандидат придерживается прозападного курса, отношения Анкары с Москвой могут стать более взвешенными, но к санкциям против страны-агрессора Турция не присоединится.