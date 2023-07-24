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Эрдоган рассказал, когда в Турции рассмотрят ратификацию членства Швеции в НАТО

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Парламент Турции рассмотрит ратификацию вступления Швеции в НАТО сразу после того, как завершатся каникулы.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Он напомнил, что в совместном заявлении по итогам саммита НАТО в Вильнюсе были определены совместные шаги, которые необходимо предпринять для членства Швеции в Альянсе.

"С открытием нашего парламента (осенняя сессия начинается 1 октября - ред.) мы внесем свою лепту. Мы не сомневаемся, что наши депутаты сделают все, что требуют интересы нашей страны, в соответствии со своей совестью", - заявил Эрдоган.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция еще в прошлом году подала свою заявку на вступление в НАТО. С тех пор ее ратифицировали все страны-члены Альянса, кроме Венгрии и Турции.

Анкара обвинила Стокгольм в "помощи террористам" (речь о курдских организациях) и поэтому отказывалась одобрять вступление Швеции.

Но турецкая позиция резко поменялась после встречи Эрдогана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. На ней президент Турции пообещал как можно скорее рассмотреть ратификацию членства Швеции в Альянсе.

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НАТОШвецияТурция