ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін і Зеленський мають зробити кроки щодо Донбасу і Криму, - Ердоган

Новость на русском →
Анкара, П'ятниця 01 квітня 2022 16:40
Путін і Зеленський мають зробити кроки щодо Донбасу і Криму, - Ердоган Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що переконуватиме президента Росії Володимира Путіна зробити кроки по Криму і Донбасу на особистій зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Така зустріч могла б пройти на турецькій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, Ердоган анонсував на сьогодні телефонну розмову з Путіним. За його словами, він знову повторить пропозицію прийняти зустріч президентів Росії та України. Він також підкреслив, що вчора під час розмови Зеленський з цікавістю прийняв його пропозицію.

Зазначимо, до цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що був би вдячний Туреччині за допомогу в організації зустрічі лідерів Росії та України.

Нагадаємо, раніше член української переговорної делегації Рустем Умеров заявив, що на консультаціях питання Криму стоїть на порядку денному.

До цього в Кремлі назвали передумову для зустрічі президентів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою