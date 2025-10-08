RU

Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным: что обсудили

Иллюстративное фото: Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным (1kremlin ru)
Автор: Никончук Анастасия

Анкара продолжает позиционировать себя как посредник в попытках достичь устойчивого мира между Украиной и Россией. Последний разговор между лидерами Турции и РФ стал очередным шагом в дипломатических усилиях, направленных на снижение напряженности и поиск компромиссных решений.

Во вторник, 7 октября, состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы глава Турции подчеркнул необходимость активизации дипломатических инициатив, которые могли бы привести к завершению войны между Украиной и Россией на условиях справедливого и прочного мира.

"Президент Эрдоган заявил, что дипломатические инициативы должны набрать обороты, чтобы обеспечить завершение украинско-российской войны справедливым и крепким миром, и что Турция будет продолжать работать над достижением мира" — говорится в официальном сообщении.

Региональные темы и международные вопросы

Кроме украинского направления, стороны обсудили и другие глобальные вопросы. Эрдоган проинформировал Путина, что Анкара предпринимает шаги для установления перемирия в Секторе Газа и организации доставки гуманитарной помощи. Также в повестке разговора были двусторонние отношения между Турцией и Россией, включая торговое и энергетическое сотрудничество.

Президент Турции отдельно поздравил Владимира Путина с днем рождения, что подчеркнуло личный дипломатический тон общения. Аналитики отмечают, что Анкара сохраняет роль посредника между Западом и Москвой, стараясь укрепить позиции на международной арене через дипломатические контакты с обеими сторонами конфликта.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп намерен добиться, чтобы Турция прекратила закупки российской нефти. Взамен Вашингтон может предложить Анкаре возвращение к участию в программе производства и поставок истребителей F-35, от которой Турция ранее была отстранена.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохраняет доверительные отношения как с Киевом, так и с Москвой. По мнению аналитиков, его позиция может сыграть важную роль в продвижении мирных инициатив, особенно если Анкара решит сократить или прекратить закупки российских энергоресурсов.

