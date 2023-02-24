Эрдоган предлагает Украине помочь приблизить мир "на основе прекращения огня"

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Как пишет издание со ссылкой на пресс-службу администрации турецкого президента, лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации в Украине на фоне годовщины полномасштабного вторжения российских войск.

"Президент Турции заявил о готовности своей страны к усилению вклада в приближение мира и урегулированию ситуации на основе прекращения огня и диалога", - цитирует СМИ заявление турецкого президента.

Напомним, что это далеко не в первый раз, когда турецкий президент предлагает Украине свое "посредничество для установления мира". Так, недавно Эрдоган предлагал Зеленскому стать посредником в переговорах с РФ.

Ранее советник президента Эрдогана заявил о намерении Турции добиваться "локального прекращения огня" в Украине.

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