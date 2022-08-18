Ердоган запропонує Зеленському організувати його зустріч з Путіним, - ЗМІ

Президент Туреччини Тайіп Ердоган в ході візиту в Україну запропонує своєму українському колезі Володимиру Зеленському організувати зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецький телеканал A Haber.
"Очікується, що Ердоган запропонує Зеленському організувати його зустріч з Путіним", - повідомив кореспондент телеканалу зі Львова, пославшись на джерела в дипломатичних колах.
Тим часом, телеканал CNN Turk повідомляє, що Путін і Зеленський можуть провести зустріч для визначення "дорожньої карти" з питання війни в Україні.
"Згідно з новинами, які ми отримали з російських джерел, президент Росії Володимир Путін може зустрітися з Володимиром Зеленським. Російська сторона заявила, що лідери можуть обговорити і визначити "дорожню карту". Потім делегації можуть почати роботу з втілення цієї "дорожньої карти" в життя", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у Львові відбудуться тристоронні переговори між президентами України і Туреччини Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом, а також генсеком ООН Антоніу Гутеррешом.
Детальніше про переговори Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом - читайте в матеріалі "Зустріч Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом: що відомо".
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