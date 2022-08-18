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Ердоган запропонує Зеленському організувати його зустріч з Путіним, - ЗМІ

Фото: президент Туреччини Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Туреччини Тайіп Ердоган в ході візиту в Україну запропонує своєму українському колезі Володимиру Зеленському організувати зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецький телеканал A Haber.

"Очікується, що Ердоган запропонує Зеленському організувати його зустріч з Путіним", - повідомив кореспондент телеканалу зі Львова, пославшись на джерела в дипломатичних колах.

Тим часом, телеканал CNN Turk повідомляє, що Путін і Зеленський можуть провести зустріч для визначення "дорожньої карти" з питання війни в Україні.

"Згідно з новинами, які ми отримали з російських джерел, президент Росії Володимир Путін може зустрітися з Володимиром Зеленським. Російська сторона заявила, що лідери можуть обговорити і визначити "дорожню карту". Потім делегації можуть почати роботу з втілення цієї "дорожньої карти" в життя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Львові відбудуться тристоронні переговори між президентами України і Туреччини Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом, а також генсеком ООН Антоніу Гутеррешом.

Детальніше про переговори Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом - читайте в матеріалі "Зустріч Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом: що відомо".

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